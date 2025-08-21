Zelensky: ‘testato con successo missile con gittata da 3000 km’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

presidente ucraino Volodymyr Zelensky

L’Ucraina ha testato con successo un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky

“Il missile ha superato con successo i test. Attualmente è il nostro missile di maggior successo: può volare per 3.000 chilometri, il che è significativo”, ha dichiarato Zelesnky in un comunicato diffuso oggi ai media. Il presidente ucraino ha aggiunto che la produzione su larga scala del missile – denominato Flamingo – potrebbe iniziare entro febbraio.

Quanto alle manovre di Mosca al fronte, il capo dello Stato ha detto: “Zaporizhzhia: il nemico si sta rinforzando”. E poi: “Possiamo vedere che continuano a trasferire parte delle loro truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia”.
Commentando poi il massiccio attacco russo con missili e droni della notte scorso, il presidente ucraino ha scritto su Facebook: “L’esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record. Ha preso di mira infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra popolazione”.

Zelensky ha inoltre reso noto di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump di convincere il presidente ungherese Viktor Orban a smettere di bloccare l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Ieri era emerso che Trump ha chiamato Orban per esortarlo a togliere ogni ostacolo all’adesione di Kiev all’Ue. ANSA

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “la questione dei territori è fra me e Putin”

Volodymyr Zelensky

Zelensky chiede armi Usa per 100 miliardi di dollari pagate dalla UE

Zelensky e Putin

Putin dice sì a incontro bilaterale con Zelensky

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *