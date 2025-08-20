Maliano appicca incendio all’aeroporto di Malpensa

Panico questa mattina all’aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha dato fuoco a un cestino vicino all’area check-in del Terminal 1, nei pressi del gate 13

Le fiamme sono subito divampate in modo vigoroso, e un acre fumo nero ha riempito l’area. Immediato il fuggi-fuggi dei passeggeri, ripreso in diversi video postati poi sui social. L’autore dell’incendio è invece stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza: si tratta di un maliano, regolare e senza precedenti, che probabilmente verrà arrestato per danneggiamento.

Nei video online l’uomo fermato dalle forze dell’ordine

Nei video che girano in rete si vede l’uomo, in evidente stato di alterazione, mentre viene bloccato e neutralizzato dalle forze dell’ordine e dal personale di servizio dello scalo milanese. Prima di appiccare l’incendio, il maliano aveva distrutto a martellate una postazione dell’area check-in al Terminal 1. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’area interessata in via precauzionale per metterla in sicurezza. Poi l’attività dello scalo è ripresa normalmente.

www.tgcom24.mediaset.it