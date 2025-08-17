Faraone: “Bene ha fatto Schillaci a sciogliere il Nitag”

“Bene ha fatto il Ministro Orazio Schillaci a sciogliere il Nitag dopo averci infilato due no vax oltranzisti. Un errore clamoroso, ma almeno ha avuto il coraggio di fare marcia indietro.

Resta però un fatto: se quei due erano finiti lì, è perché dentro la sua maggioranza i no vax hanno ancora troppo peso e condizionano le scelte di governo.

E qui la responsabilità politica è tutta di Giorgia Meloni, che non solo li ha spalleggiati, ma ha costruito parte del suo consenso strizzando l’occhio a complottisti e negazionisti della medicina.

Noi sosterremo Schillaci ogni volta che avrà la forza di stare dalla parte della scienza, ma non dimentichiamo che il vero problema è un governo che sulla salute degli italiani continua a preferire i calcoli politici alle evidenze scientifiche.”

Lo scrive su X Davide Farone (Italia viva – ex Pd)

https://x.com/davidefaraone/status/1956674608393839030

Codesto commentatore “scientifico”, che ha impiegato 16 anni per laurearsi in scienze politiche (wikipedia), ignora che dare del “no-vax” a qualcuno in senso dispregiativo è diffamazione.