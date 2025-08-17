Faraone: “Bene ha fatto Schillaci a sciogliere il Nitag”

ImolaOggiSanità e Salute, News 2025

Davide Faraone

“Bene ha fatto il Ministro Orazio Schillaci a sciogliere il Nitag dopo averci infilato due no vax oltranzisti. Un errore clamoroso, ma almeno ha avuto il coraggio di fare marcia indietro.
Resta però un fatto: se quei due erano finiti lì, è perché dentro la sua maggioranza i no vax hanno ancora troppo peso e condizionano le scelte di governo.

E qui la responsabilità politica è tutta di Giorgia Meloni, che non solo li ha spalleggiati, ma ha costruito parte del suo consenso strizzando l’occhio a complottisti e negazionisti della medicina.
Noi sosterremo Schillaci ogni volta che avrà la forza di stare dalla parte della scienza, ma non dimentichiamo che il vero problema è un governo che sulla salute degli italiani continua a preferire i calcoli politici alle evidenze scientifiche.”

Lo scrive su X Davide Farone (Italia viva – ex Pd)
https://x.com/davidefaraone/status/1956674608393839030

Codesto commentatore “scientifico”, che ha impiegato 16 anni per laurearsi in scienze politiche (wikipedia), ignora che dare del “no-vax” a qualcuno in senso dispregiativo è diffamazione.

Davide Faraone

no vax

Articoli correlati

Orazio Schillaci

NITAG sì, NITAG ni

Schillaci

Prof. Contri a Schillaci: “non le rimane che la dignità delle dimissioni”

Schillaci

Vaccini, Schillaci revoca le nomine del NITAG

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *