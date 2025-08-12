Zelensky: “Putin vuole vedere Trump solo per una vittoria personale”

Il presidente russo Vladimir Putin “non si sta certamente preparando a un cessate il fuoco o alla fine della guerra. Putin è determinato solo a presentare l’incontro con l’America come una sua vittoria personale, per poi continuare ad agire esattamente come prima, esercitando la stessa pressione di prima sull’Ucraina”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky citando “un rapporto dell’intelligence e del comando militare su ciò su cui Putin conta e su cosa si sta effettivamente preparando”. “Finora, non vi è alcuna indicazione che i russi abbiano ricevuto segnali per prepararsi a una situazione postbellica. Al contrario, stanno ridistribuendo le loro truppe e forze in modi che suggeriscono la preparazione di nuove operazioni offensive”, ha aggiunto nel suo consueto discorso serale. tgcom24.mediaset.it

Zelensky: concessioni non fermeranno la Russia

“Le concessioni non convinceranno la Russia a porre fine alla guerra” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esortando nuovamente i partner ad aumentare la pressione sulla Russia, affermando che sta “prolungando la guerra” e non mostra alcun interesse a porvi fine. Lo riporta il Guardian.