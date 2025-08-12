Zelensky: “Putin vuole vedere Trump solo per una vittoria personale”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Zelensky e Putin

Il presidente russo Vladimir Putin “non si sta certamente preparando a un cessate il fuoco o alla fine della guerra. Putin è determinato solo a presentare l’incontro con l’America come una sua vittoria personale, per poi continuare ad agire esattamente come prima, esercitando la stessa pressione di prima sull’Ucraina”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky citando “un rapporto dell’intelligence e del comando militare su ciò su cui Putin conta e su cosa si sta effettivamente preparando”. “Finora, non vi è alcuna indicazione che i russi abbiano ricevuto segnali per prepararsi a una situazione postbellica. Al contrario, stanno ridistribuendo le loro truppe e forze in modi che suggeriscono la preparazione di nuove operazioni offensive”, ha aggiunto nel suo consueto discorso serale.  tgcom24.mediaset.it

Zelensky: concessioni non fermeranno la Russia

“Le concessioni non convinceranno la Russia a porre fine alla guerra” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esortando nuovamente i partner ad aumentare la pressione sulla Russia, affermando che sta “prolungando la guerra” e non mostra alcun interesse a porvi fine. Lo riporta il Guardian.

zelensky

Articoli correlati

Donald Trump

Trump: ‘Zelensky non è parte dell’incontro di venerdì’

Donald Trump

Trump: “Sentirò europei e Zelensky dopo l’incontro con Putin”

Controffensiva ucraina, Zelensky

Zelensky: “Mosca vuole ingannare gli Usa, non lo permetteremo”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *