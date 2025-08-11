Trump: ‘Zelensky non è parte dell’incontro di venerdì’

NEW YORK, 11 AGO – “Parlerò con Putin, gli dirò di mettere fine alla guerra”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di attendersi un dialogo “costruttivo” con Putin.

Volodymyr Zelensky non è parte dell’incontro di venerdì con Vladimir Putin, ha detto Donald Trump. “Sentirò gli europei e gli ucraini subito dopo” l’incontro con Putin, ha aggiunto.

“Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia”. Lo ha detto Donald Trump, dicendosi “contrariato” dalle dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sul rifiuto di cedere territori. tgcom24.mediaset.it