Rapina violenta a 15enne, presi 7 minori stranieri non accompagnati

I rapinatori sono minori stranieri non accompagnati sul territorio bolognese. E sono stati subito riaffidati alle rispettive comunità

Lo hanno accerchiato in gruppo e hanno provato a strappargli la catenina di dosso. Un 15enne italiano ha subito una violenta rapina nella stazione centrale di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il ragazzino è stato improvvisamente circondato da una decina di coetanei che lo hanno strattonato e colpito per impossessarsi della catenina d’argento che teneva al collo. Il gruppo è poi scappato salendo a bordo di un treno regionale diretto alla stazione di Bologna Centrale.

In un primo momento il 15enne, intuendo il pericolo quando la banda ha cominciato ad avvicinarsi, ha provato a mettersi in salvo. Ma una volta raggiunta l’uscita della stazione, si è ritrovato davanti gli aggressori che lo hanno assalito e colpito. Nonostante la violenza, però, il gruppo non è riuscito nell’intento e si è dato alla fuga.

Grazie alle testimonianze della vittima e di alcune persone presenti, gli aggressori sono stati rintracciati da una scorta della Polizia ferroviaria a bordo del treno. Durante la perquisizione, un agente ha trovato un coltello a serramanico e un po’ di droga nelle tasche di un ragazzino.

Alla fine, la polizia ha denunciato sette minorenni per tentata rapina in concorso. Durante i controlli è emerso che questi, di origine egiziana, erano minori non accompagnati sul territorio bolognese. E sono stati quindi riaffidati alle rispettive comunità.

