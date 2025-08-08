Bologna: “Cartoni, materassi sporchi, bottiglie”, bivacchi sotto sede della Regione

Emilia Romagna bivacchi sotto sede della Regione

“Cartoni, materassi sporchi, bottiglie, avanzi di cibo. Un quadro desolante di abbandono e disagio sociale”

Così Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, ha descritto la situazione che ha fotografato proprio sotto la sede della Regione Emilia-Romagna, all’angolo tra viale Aldo Moro e viale della Fiera. Come si vede dalla fotografia condivisa dalla meloniana, si tratta di un bivacco dove un senza fissa dimora ha probabilmente passato una o più notti.

“Un quadro desolante di abbandono e disagio sociale” lo definisce Evangelisti, peraltro “a pochi metri da dove ogni giorno transitano dirigenti, assessori, funzionari e consiglieri regionali. Un controsenso imbarazzante per un’istituzione che dovrebbe rappresentare la dignità e la cura del bene pubblico”.

Secondo Evangelisti, “non è più solo un problema estetico o igienico, ma la fotografia simbolica del fallimento politico di chi, da decenni, amministra questa Regione raccontandoci un modello virtuoso che semplicemente non esiste. In aula abbiamo presentato numerosi atti e proposte concrete per contrastare il degrado, sempre rispedite al mittente con sufficienza o con l’accusa di strumentalizzare il disagio. Ora però il disagio bussa direttamente alla porta della giunta: vogliamo vedere se avranno il coraggio di ignorarlo anche stavolta”.

Per la capogruppo di Fratelli d’Italia il problema “non nasce certo oggi. Bologna e molte città dell’Emilia-Romagna sono ostaggio da anni di una gestione ideologica, incapace di affrontare concretamente l’emergenza sociale e urbana, ma pronta a elargire proclami e strategie integrate su carta. Mentre il presidente de Pascale pensa ad alimentare campagne di propaganda contro il governo, la sua Regione affonda tra incuria e abbandono” conclude. Lo riporta l’agenzia Dire.
