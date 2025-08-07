Magistratura, Meloni: ‘sembra che voglia frenare il contrasto all’immigrazione illegale’

ROMA, 06 AGO – “Io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura particolarmente quelle che riguardano i temi dell’immigrazione come se in qualche maniera ci volesse frenare la nostra opera di contrasto all’immigrazione illegale. Ciononostante i flussi di immigrati illegali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio”.
Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’anticipazione di una intervista al Tg5 a proposito degli scontri con la magistratura, da ultimo sul caso Almasri. (ANSA).