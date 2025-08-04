Foubert: “un gruppo di idioti sta rovinando il nostro continente”

“Un gruppo di idioti sta rovinando il nostro continente”

di Daniel Foubert (geoeconomista francese) – Indossano completi, parlano dieci lingue e non sanno risolvere un solo problema. Sorridono mentre le città marciscono, rilasciano comunicati stampa mentre i confini crollano e tengono vertici mentre le nostre reti elettriche falliscono e le nostre strade bruciano.

Non hanno coraggio, competenza, nessun legame con le persone che affermano di servire. Solo credenziali false, valori falsi e un grottesco senso di autostima. Parlano di clima mentre volano con voli privati. Di solidarietà mentre schiacciano gli agricoltori. Di democrazia mentre ignorano ogni voto contrario.

Hanno trasformato l’Europa in un parco a tema per ONG, una discarica per ideologie fallite e uno zerbino per ogni interesse straniero. Non proteggono nessuno, non ispirano nessuno e temono solo l’irrilevanza, che è l’unica cosa che si sono guadagnati.

Queste persone non sono leader. Sono parassiti in abiti su misura, che si nutrono delle rovine di una civiltà che non capiscono né meritano di rappresentare.

E se non verranno rimossi – completamente, definitivamente, senza scuse – l’Europa sarà finita.

