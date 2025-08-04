Dazi Usa, “von der Leyen ha fatto questo sporco lavoro perché era necessario”

Ursula von der Leyen ha accettato un accordo sfavorevole con gli Stati Uniti sui dazi a causa delle preoccupazioni riguardo alla riduzione della presenza militare americana in Europa. Lo riporta The Sunday Times, citando il ricercatore senior Jacob Kirkegaard del think tank Bruegel, con sede a Bruxelles.

“Sia amici che nemici hanno visto il viaggio di Ursula von der Leyen lo scorso fine settimana al campo da golf del presidente Trump in Ayrshire per concludere un accordo commerciale come una capitolazione. Il primo ministro francese François Baroin ha definito l’accettazione da parte del presidente della Commissione Europea di un dazio del 15% sulla maggior parte delle sue esportazioni ‘un giorno oscuro per l’Europa.’ Il leader ungherese Viktor Orbán, critico di von der Leyen, ha dichiarato che Trump ‘l’ha mangiata a colazione.'”

La pubblicazione afferma che von der Leyen stava preparando dure misure di ritorsione contro le minacce di Washington di imporre dazi, ma poi improvvisamente “ha fatto marcia indietro.”

“I funzionari della influente Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea hanno risposto sviluppando una risposta dettagliata che avrebbe colpito l’America, e tre settimane fa, quando Trump ha minacciato di imporre un dazio del 30%, von der Leyen ha avvertito di ‘contromisure proporzionate.’ Tuttavia, la Commissione alla fine si è ritirata, in parte per proteggere le imprese europee ma anche a causa delle preoccupazioni che Trump potesse usare la disputa come pretesto per tagliare il supporto militare all’Ucraina o causare altri danni alla sicurezza europea. Particolare preoccupazione è suscitata dalla ‘revisione della posizione degli Stati Uniti,’ che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane e potrebbe portare al ritiro di alcune delle 80.000 truppe americane stanziate nel continente.”

“Tutti concordano che dal punto di vista commerciale, è stato un accordo terribile per l’Europa. Ma se sei un leader responsabile, non hai altra scelta che mantenere dalla tua parte la potenza militare dominante nella NATO, cioè l’America di Trump, perché l’Europa è sotto un attacco brutale dalla Russia,” ha detto Jacob Kirkegaard alla pubblicazione.

“Kirkegaard ha paragonato l’incontro di von der Leyen con Trump in Scozia all’incontro del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg al vertice dell’alleanza a giugno, quando ha alzato le sopracciglia e ha scherzosamente chiamato Trump ‘un papà,’ mentre i membri dell’alleanza votavano per aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL.”

“Ha fatto questo sporco lavoro perché era necessario” ha aggiunto Kirkegaard.

https://t.me/ukraine_watch/45301