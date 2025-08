Putin: “La UE è senza sovranità politica e presto perderà quella economica”

Attualmente la Ue non ha alcuna sovranità politica, e seguirà la perdita anche di quella economica

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Molti analisti, ha osservato Putin, hanno detto che l’Unione europea non è più un gigante economico, ma un nano politico. “Non sono parole mie, non voglio offendere nessuno, abbiamo letto questo in pubblicazioni occidentali” ha aggiunto il capo del Cremlino.

“Ma una perdita di sovranità politica ora porterà alla perdita di sovranità economica e a massicci danni finanziari” ha detto ancora Putin. E questo, ha sottolineato, è il motivo per cui Mosca combatte in Ucraina: “Il nostro obiettivo principale è rafforzare la sovranità della Russia”.

www.rainews.it/maratona/2025/08/