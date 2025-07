Mattarella: ‘in pericoli di pandemie Oms strumento prezioso’

“Vengono ignorate le esperienze che la storia presenta con evidenza: autentiche lezioni, da non dimenticare; perché la vita del mondo non inizia oggi e tanto è stato già visto nel passato. I tanti elementi di novità che contrassegnano questa nostra epoca dovrebbero indurre a ben altre scelte.

Basta pensare a quante sfide si presentano, nuove e globali, che tutti conosciamo per esperienza di vita. Nemici allarmanti e comuni dell’umanità – di qualsiasi Paese e di qualsiasi regime politico – si sono presentati in questi anni e vanno contrastati e prevenuti con strumenti comuni, inevitabilmente globali.

Dopo la pandemia da covid, i pericoli di nuove pandemie, in un mondo sempre più raccolto nella vita e sempre più unito nelle comunicazioni: aspetto irreversibile, che richiede strumenti comuni come quello, prezioso, dell’OMS – l’Organizzazione mondiale della Sanità – punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di tutti e particolarmente irrinunziabile per l’Africa.”

Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

