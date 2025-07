Commento dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia

Il 30 luglio 2025, Alexey Paramonov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, è stato convocato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana in seguito alla pubblicazione, sul sito del Ministero degli Esteri della Federazione Russa, di varie dichiarazioni di carattere russofobico rilasciate da esponenti occidentali, inclusi alcuni politici italiani.

Suscita stupore che in Italia abbiano reagito così duramente all’apertura, sul sito web del Ministero degli Esteri russo, di una nuova sezione denominata «Esempi di “linguaggio che incita all’odio” nei confronti della Russia e di affermazioni russofobiche rilasciate da politici ed esponenti di Paesi esteri».

Sostanzialmente, in quei contenuti, non c’è nulla di nuovo. I politici italiani menzionati in quella sezione del sito web si sono effettivamente distinti per una serie di affermazioni inappropriate e antidiplomatiche nei confronti della Russia.

Queste sortite, che, per di più, mettono in cattiva luce taluni Signori, a prescindere dalle alte cariche che costoro ricoprono, hanno di fatto, già tempo fa, sollevato un’ondata di sdegno anche in Italia.

Non sorprende affatto che, ancora una volta, sia stata proprio la testata romana “La Repubblica” a scatenare contro la Russia una nuova campagna mediatica. Attraverso deliberate manipolazioni dell’informazione, la corrispondente da Mosca del quotidiano è riuscita a tributare all’ordinaria attività del Ministero degli Esteri russo – noto per la lunga memoria e la capacità di tener conto di ogni dettaglio, comprese le dichiarazioni e le azioni di leader occidentali nei confronti della Russia – un particolare sensazionalismo anti-italiano. Vien proprio voglia di consigliare ai nostri interlocutori italiani di evitare la leggere al mattino gli articoli di una giornalista così imparziale.

Pertanto, coerentemente al noto proverbio russo, “Non prendertela con lo specchio se il viso è brutto”, possiamo constatare che il Ministero degli Affari Esteri italiano ha ecceduto in zelo nel convocare l’Ambasciatore russo. Sebbene, persino un dialogo su argomenti marginali e polemici sia preferibile al silenzio.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1151044913735436&id=100064898132087