Dazi Usa, Renzi attacca Meloni: “con Trump doveva trattare Draghi”

Matteo Renzi non le manda a dire, dopo l’accordo sui dazi al 15% tra Donald Trump e Ursula von der Leyen

“L’accordo è insostenibile per le imprese, ma soprattutto è insostenibile Giorgia Meloni per le tasche degli italiani. I dazi al 15% sono una caporetto per la Ue, la dimostrazione che il sovranismo fa male. Soltanto chi vive su Marte può affermare che è sostenibile”, ha detto il leader di Italia Viva in un’intervista a la Repubblica.

“Giorgia è una fake news che cammina”

“Io avevo chiesto che fosse Draghi a trattare con Trump, uno capace di alzare la voce. Invece a trattare con il lupo Donald ci abbiamo mandato cappuccetto rosso Ursula”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio. Secondo il senatore si doveva “contro-minacciare Trump per strappare un accordo migliore”.

E sulle critiche della premier per un accordo migliorabile aggiunge: “Ma è la stessa Meloni che diceva che avrebbe fatto il ponte fra Ue e Usa? Quella che alla Casa Bianca diceva che la partita dei dazi si sarebbe chiusa zero a zero? La stessa che ha annunciato che avrebbe stanziato 25 miliardi? Ormai Giorgia è una fake news che cammina. Ci sono davvero questi soldi o sono quelli del monopoli?”. […]

www.today.it