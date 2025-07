Medvedev: “Trump ha schiacciato la vecchia Europa impazzita”

Dmitrij Medvedev: “Bisogna riconoscere che, nonostante la sua estrema contraddittorietà nelle dichiarazioni e nelle azioni, in una cosa è molto coerente. Trump spinge con forza gli interessi economici del suo paese.

L’attuale “accordo” con l’Unione Europea:

1) è completamente umiliante per gli europei, poiché vantaggioso solo per gli USA – elimina la protezione del mercato europeo, azzerando i dazi per i prodotti americani;

2) crea enormi costi aggiuntivi per l’industria e l’agricoltura in molti paesi dell’UE per il pagamento di costosi combustibili energetici americani;

3) reindirizza un potente flusso di investimenti dall’Europa agli USA.

E naturalmente, l'”accordo” ha un chiaro carattere anti-russo, vietando l’acquisto del nostro petrolio e gas. Ma se per Trump questo è principalmente business, per la vecchia Europa impazzita è parte di un’ideologia neonazista che colpisce il benessere dei propri cittadini.

Si può solo compatire gli europei comuni. Ora sarebbe il momento per loro di assaltare Bruxelles, per impiccare a tutti i commissari europei, inclusa, naturalmente, la folle Ursula, sui pennoni delle bandiere dei paesi UE. Non servirà, ovviamente, ma almeno sarà divertente…”

https://t.me/medvedev_telegram/599