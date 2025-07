Soldi alle Ong, chiesta indagine penale su due ex commissari UE

(https://it.euronews.com) – Un gruppo di interesse dei contribuenti dell’Ue ha presentato una denuncia penale ai procuratori nazionali tedeschi e alla procura dell’Ue in Lussemburgo contro gli ex commissari dell’Ue Frans Timmermans e Virginius Sinkevicius, chiedendo che i due vengano indagati per presunti pagamenti illeciti alle Ong.

Entrambi hanno prestato servizio durante il primo mandato della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, tra il 2019 e il 2024. L’olandese Timmermans è stato vicepresidente esecutivo e commissario per l’Azione per il clima, mentre Sinkevicius, che ora è un eurodeputato, è stato commissario per l’Ambiente e gli Oceani.

Commissari Ue sotto accusa per presunti pagamenti illegali a Ong

Le denunce sono state presentate questa settimana dalla Taxpayers Association of Europe (Tae), una federazione di associazioni e organizzazioni nazionali di contribuenti europei con sede a Monaco e Bruxelles.

“Secondo una dichiarazione del Tae, vi è il sospetto che i pagamenti siano stati effettuati illegalmente. Chiediamo pertanto che i pubblici ministeri indaghino se la legge applicabile e i principi di trasparenza e separazione dei poteri dell’Ue siano stati violati”, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: “Se i fondi sono stati trasferiti senza un’adeguata supervisione o il coinvolgimento di altre istituzioni dell’Ue, si tratterebbe di una violazione inaccettabile della legge applicabile”.

La denuncia si riferisce a notizie diffuse dai media secondo le quali la precedente Commissione europea avrebbe “finanziato organizzazioni non governative (Ong) con somme considerevoli senza divulgare in modo trasparente queste decisioni o spiegarle adeguatamente”, ha dichiarato il presidente del Tae Michael Jäger nella dichiarazione.

“Siamo anche preoccupati di chiarire la responsabilità penale generale dei funzionari della Commissione per i beni di bilancio dell’Ue. Non si deve creare un vuoto giuridico. Perché tutti gli europei sono uguali davanti alla legge”, si legge nella dichiarazione.

Media tedeschi: fino a 700mila euro alle Ong per promuovere politica climatica Ue

Il quotidiano tedesco Welt Am Sonntag ha affermato a giugno che l’esecutivo dell’Ue ha pagato segretamente alle Ong ambientaliste fino a 700mila euro per promuovere la politica climatica del blocco. La Commissione ha negato le accuse di pagamenti segreti e un portavoce ha dichiarato a Euronews che l’esecutivo esercita un alto grado di trasparenza quando si tratta di fornire finanziamenti alle Ong.

L’origine delle accuse sui presunti finanziamenti illeciti alle Ong

Le accuse riguardavano i finanziamenti dell’Ue alle Ong ambientaliste attraverso le sovvenzioni operative Life. Queste fanno parte del programma Life dell’Ue, con un budget di 5,4 miliardi di euro (2021-2027) volto a finanziare progetti legati all’innovazione verde, all’economia circolare, all’efficienza energetica, alla conservazione della natura e alla riduzione dell’inquinamento. Di questi, circa 15,6 milioni di euro sono assegnati alle Ong ambientali tramite sovvenzioni operative; nell’ambito di questo programma, le singole organizzazioni possono ricevere fino a 700mila euro all’anno.

Le sovvenzioni sono assegnate attraverso bandi aperti con chiari criteri di ammissibilità e le Ong non sono valutate direttamente dalla Commissione ma da agenzie come, nel caso di Life, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (Cinea).

L’attività di advocacy attraverso il lobbismo è consentita ma non richiesta o indirizzata nell’ambito delle sovvenzioni. Ogni sovvenzione include una clausola di esclusione di responsabilità: “Le opinioni e i pareri espressi” dalle Ong “non riflettono necessariamente quelli dell’Unione Europea”. Le condizioni delle sovvenzioni sono pubbliche e non è richiesto che i richiedenti allineino i loro obiettivi con gli interessi della Commissione per ricevere i finanziamenti.

La Corte dei Conti definisce il sistema di finanziamento “opaco”

In breve, le Ong mantengono piena autonomia nell’utilizzo dei fondi, entro i limiti legali e contrattuali. Sono soggette a regole di trasparenza, devono sostenere i valori dell’Ue e sono regolarmente sottoposte a controlli. Se non riescono ad attuare i loro programmi di lavoro, i finanziamenti possono essere ritirati.

Sebbene gran parte della supervisione si basi sulle autodenunce, una delle principali insidie del sistema, la Commissione sta potenziando la verifica basata sul rischio in seguito al parere della Corte dei conti europea.

Nell’aprile 2025, i revisori dei conti dell’Ue hanno definito “opaco” il processo di finanziamento della Commissione e hanno messo in guardia da potenziali rischi per la reputazione. Tuttavia, nel corso di un’indagine durata un anno, non sono state trovate prove di illeciti da parte di Ong o funzionari della Commissione europea.

Di conseguenza, l’anno scorso la Commissione ha emanato nuove linee guida per impedire che i finanziamenti dell’Ue vengano utilizzati per l’attività di lobbying diretta nei confronti delle istituzioni europee.

Jäger ha dichiarato a Euronews che si aspetta di ricevere risposte preliminari dalle due procure entro circa tre mesi, indicando se prenderanno in considerazione la possibilità di indagare.

Secondo il Tae, anche in Austria sono state presentate denunce penali separate in relazione alla questione.