UE: ‘a Kiev servono 80 miliardi all’anno’

“Riguardo a quest’anno, i bisogni finanziari dell’Ucraina sono coperti. Poiche’ la guerra si sta protraendo, dovremo valutare come aiutare l’Ucraina nei prossimi due anni, prima del nuovo Quadro finanziario pluriennale, cioè il 2026 e il 2027. Abbiamo già avviato i colloqui con l’Ucraina. L’Ucraina ha bisogno di circa 80 miliardi, 80 miliardi all’anno per poter funzionare come Stato, e l’Ue da sola non sarà sufficiente”.

Lo ha dichiarato la commissaria europea all’Allargamento, Marta Kos, nella conferenza stampa di presentazione del pilastro “Europa globale” del prossimo bilancio pluriennale. “Per questo motivo stiamo parlando con i nostri partner.

Durante la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, ho presieduto i ministri del gruppo dei donatori, e abbiamo gia’ iniziato a discutere all’interno del gruppo, insieme a Canada, Giappone, Regno Unito e altri Paesi, su come potremmo aiutare l’Ucraina in questi due anni intermedi”, ha aggiunto.

