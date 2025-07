Capo della Polizia: ‘vietare vendita di armi da taglio ai minori’

ROMA, 16 LUG – “Va fatta una riflessione sulla vendita di armi da taglio ai minori. Ora non esiste un divieto; lo abbiamo per la somministrazione di alcolici, ma un minore può andare in un centro commerciale ad acquistare un’arma da taglio ed in questo momento storico in cui rileviamo quotidiamenante la commissione di aggressione violente da parte di minori con piccoli strumenti da taglio, si deve riflettere se il divieto può determinare deterrenza”.

Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, in audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie. (ANSA)