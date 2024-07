Louis Dassilva arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli

Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nelle scale di accesso ai garage con decine di coltellate

La Squadra Mobile di Rimini diretta dal commissario capo Marco Masia è in via Del Ciclamino dalle 5 per notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare.

L’uomo è l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa con 29 coltellate. La mattina seguente il 4 ottobre, il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, amante del senegalese. Bianchi questa mattina alle 10 è attesa in Questura per essere sentita dal sostituto procuratore, Daniele Paci, come persona informata sui fatti.

Il corpo in garage, la gonna strappata: la ricostruzione

5 ottobre 2023 – Secondo le prime ricostruzioni riportate da RiminiToday, la vittima era rientrata nella sua abitazione nella serata di martedì dopo un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Gli stessi parenti hanno spiegato di non aver più avuto sue notizie dalla sera precedente al ritrovamento del corpo. L’assassino, quindi, potrebbe aver atteso la vittima nel garage per poi aggredirla e infierire su di lei con un coltello alla schiena e al collo. In più, la donna sarebbe stata ritrovata con la gonna strappata.

Le prime indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci, tenderebbero a escludere che la 78enne possa essere stata vittima di una rapina. La borsa della donna, con i suoi effetti personali, è stata infatti ritrovata vicino al corpo. www.today.it