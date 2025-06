Bergamo, corpo di una 14enne trovato in un’aerea dismessa

Il cadavere di una ragazzina è stato trovato ieri sera all’interno degli spazi di un’ex azienda dismessa di Bergamo, la ‘Reggiani’, non distante dal cantiere per la costruzione della nuova linea tranviaria Teb T2. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la questura, con la Squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi del caso.

Le circostanze del decesso della donna non sono ancora chiare. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno illuminato l’area dismessa. È poi arrivata sul posto anche la sindaca Elena Carnevali, accompagnata dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.

La vittima è una 14enne ucraina che vive insieme ai nonni, da diversi anni in Italia, e della quale non si avevano più notizie da mercoledì. Lo zio e un cugino non l’hanno vista tornare a casa e, sapendo che la giovane frequentava da tempo la fabbrica abbandonata, sono andati a cercarla. Sono stati loro a trovare il suo corpo senza vita, a quanto pare per una caduta dal tetto di un capannone.

Poco dopo le 23 è giunto all’ex Reggiani anche il pm di turno, Raffaella Latorraca. Gli inquirenti per il momento non si sbilanciano sulle cause del decesso: l’area in questione è da anni abbandonata al totale degrado e spesso si introducono al suo interno senzatetto e spacciatori, mentre sono frequenti anche gli interventi dei vigili del fuoco per domare dei piccoli roghi.

www.rainews.it