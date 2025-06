Zelensky: ‘sono il più esperto per guidare l’Ucraina’

ZELENSKY – Intervista del presidente ucraino a Sky News. Le principali dichiarazioni:

– “Potrei non essere il migliore per guidare l’Ucraina verso la fine di questa guerra, ma sono il più esperto”.

▫️Ho sempre sottolineato: l’Ucraina non è un oggetto, ma un soggetto. Fin dai primi giorni della guerra, abbiamo dimostrato la nostra indipendenza anche senza il supporto dei nostri partner.

▫️Non accetteremo ultimatum dalla Federazione Russa. E credo che l’Ucraina non diventerà una merce di scambio nei negoziati tra grandi potenze.

▫️La Russia può attaccare i paesi della NATO nel giro di pochi anni, ma non è pronta per questo a breve termine.

▫️I piani dei Paesi della NATO per una spesa per la difesa del 5% del PIL entro il 2035 sono molto lenti.

▫️Putin ha bisogno di una pausa e, senza un aumento urgente della spesa della NATO, l’Ucraina non potrà lanciare una nuova offensiva.

▫️La tensione in Medio Oriente potrebbe indebolire il sostegno all’Ucraina.

▫️USA e Russia potrebbero essere partner ma non amici.

https://t.me/letteradamosca/27747