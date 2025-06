Cremlino: Kiev deve essere guidata da leadership legittima

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per “porre fine” al conflitto. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Ma “la domanda è chi firmerà” l’accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale.

“L’attuale leadership dell’Ucraina non ha i poteri previsti dalla Costituzione del Paese. Questa situazione deve essere risolta tramite negoziati. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. Stiamo parlando della procedura prevista dalla Costituzione ucraina – ha aggiunto – nella situazione attuale, se si legge la Costituzione, diventa chiaro che una situazione del genere non è prevista”.

Putin: “In Ucraina le truppe russe avanzano su tutto il fronte”

Il presidente Vladimir Putin sostiene che le forze russe in Ucraina hanno “un vantaggio strategico in tutte le direzioni” e stanno “avanzando lungo l’intera linea di contatto”. Lo riporta la Tass. “Se non riusciremo a raggiungere un accordo pacifico, raggiungeremo i nostri obiettivi militarmente”, ha dichiarato ancora Putin secondo l’agenzia di stampa russa. tgcom24.mediaset.it