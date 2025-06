Blackout a Torino: 10mila utenze senza corrente

Da Mirafiori fino a Borgo Vittoria, Torino è stata colpita nella notte da un blackout che è proseguito ancora nelle prime ore di questa mattina

Coinvolte 10mila utenze. Le due zone più colpite sono state Borgo Vittoria e Madonna di Campagna: in corso Grosseto, via Sospello e via Breglio le case erano senza luce, ma la corrente mancava anche ad Aeronautica in via Vandalino, via Asiago, via Eritrea.

Nel quartiere Aeronautica, in particolare, l’energia elettrica è mancata alle 5.40 del mattino e non è ancora stata ripristinata. «Nel mio palazzo c’è una vicina di casa che ha il frigo pieno zeppo di medicinali costosi, rischia di buttarli via», lamenta un condomino che abita nell’ex Venchi Unica. Stesso disagio anche in altri quartieri come Mirafiori e Nizza Millefonti. Problemi ne ha avuti anche la metropolitana che si è fermata per qualche minuto. rainews.it