Sindaco di Nizza: due blackout in poche ore, “quasi terrorismo”

“Quasi terrorismo”: questa secondo il sindaco di Nizza Christian Estrosi (di origini italiane) sarebbe la causa del secondo blackout in Costa Azzurra in meno di 24 ore

“L’indagine è in corso. Tuttavia, non è escluso che ci sia un collegamento, perché è sorprendente che abbiamo assistito a un fenomeno di questa natura ieri a ovest e stanotte a Nizza”. Ben 35.000 case sono rimaste senza elettricità nella notte tra sabato e domenica a causa di un incendio scoppiato in un trasformatore sul Boulevard Paul-Montel a Nizza.

Il pubblico ministero Damien Martinelli ha annunciato questa mattina in un comunicato stampa di aver aperto un’indagine per reato di distruzione mediante incendio doloso da parte di una banda organizzata. Ma si è rifiutato di rilasciare ulteriori commenti.”Sono in corso accertamenti e accertamenti tecnici, in particolare per chiarire l’entità dei danni e le modalità con cui è stato commesso il fatto”, ha affermato con sobrietà, secondo la stampa locale.

La coincidenza tra questo evento e il sabotaggio di un traliccio dell’alta tensione avvenuto ieri a Villeneuve-Loubet, che ha fatto sprofondare nell’oscurità il Festival di Cannes per qualche minuto, solleva interrogativi.

Due eventi concatenati?

Estrosi non nasconde la sua rabbia verso coloro che definisce “barbari”, insistendo: “Dobbiamo sradicare il problema. Faremo in modo che gli autori di questi atti malvagi vengano arrestati. Finché la polizia e la giustizia non li avranno arrestati, non allenteremo la pressione. Questo è quasi un atto di terrorismo che avrebbe potuto avere conseguenze considerevoli se le strutture sanitarie fossero state colpite”.Il sindaco di Nizza chiede allo Stato di esaminare le origini di questa “volontà di destabilizzazione del Paese”.

Secondo lui, “stiamo cercando di avere un impatto sul Festival di Cannes e sul Gran Premio di Monaco”. Estrosi ha dichiarato di essere stato informato intorno alle 2:38 del mattino che una stazione di fornitura elettrica strategica nella zona ovest della città era stata vandalizzata e che 35.000 clienti erano rimasti senza elettricità.L’aeroporto è stato interessato dai disagi, ma il traffico è stato ripristinato nelle prime ore del mattino, secondo Christian Estrosi.

“Ma non il CHU, né altri centri sanitari.”Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha dichiarato che la corrente elettrica è stata ripristinata tra le 6:30 e le 7:00 del mattino. Ha aggiunto che il centro di vigilanza urbana ha messo a disposizione della procura le immagini registrate. “Quest’ultimo ha aperto un’indagine sulla flagrante distruzione tramite incendio doloso perpetrata da una banda organizzata.” Inoltre, il parlamentare eletto desidera rassicurare: “Le sottostazioni elettriche sono sotto sorveglianza”. (askanews)