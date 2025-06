Appalti truccati a Piacenza, 20 indagati nella Ausl

Sono 20 le persone indagate, a vario titolo, per peculato, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, esercizio abusivo di una professione e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in una vasta indagine della guardia di finanza che ha coinvolto l’Ausl di Piacenza.

I 20 indagati sono dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici oltre ad alcuni manager di diverse società private del settore delle forniture di strumenti medico-diagnostici e di ausili ortopedici. Le indagini riguardano l’aggiudicazione di diverse gare di appalto, del valore complessivo di 7 milioni di euro, e alla gestione corretta di fondi del Pnrr, per un totale di 17 milioni di euro, erogati per la realizzazione e l’ammodernamento di strutture sanitarie territoriali locali.

Secondo gli inquirenti, le irregolarità sarebbero emerse nell’adozione di procedure inidonee (acquisti in economia, reiterato ricorso agli affidamenti diretti, proroghe). I 7 milioni di euro di fondi nazionali sarebbero stati assegnati per l’affidamento di incarichi professionali e la fornitura di beni e servizi: dalle indagini sono stati accertati frequenti incontri tra i dirigenti implicati con le società fornitrici, ai fini dell’adozione ”guidata” di procedure per all’acquisto di macchinari sanitari.

Per quanto riguarda invece i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le procedure non corrette avrebbero interessato 4 progetti: l’investimento, 17 milioni di euro, riguardava la realizzazione e l’ammodernamento delle strutture sanitarie territoriali. Secondo chi indaga, pur di non perdere il massimo dei fondi erogabili per la realizzazione delle opere richieste, i responsabili delle strutture incaricate, attraverso la sottoscrizione di appositi verbali di validazione avrebbero in alcuni casi attestato falsamente la conformità dei progetti definitivi ai progetti di fattibilità, oltre alla coerenza e completezza del complessivo quadro economico di ciascun progetto, nonostante la sussistenza di elementi critici, sotto il profilo della congruità.

