Venezia, grosso albero crolla sui passanti: 10 feriti

Momenti di panico a Piazzale Roma, il principale terminal automobilistico di Venezia, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato al suolo colpendo diverse persone

L’incidente si è verificato nella zona dei cosiddetti “Tre Ponti”, vicino a un’edicola, in un punto molto frequentato da turisti e pendolari in attesa degli autobus per la terraferma. Secondo quanto riferito dal Comune di Venezia e dal Suem 118, sono dieci le persone coinvolte, una delle quali si trova in condizioni gravi. L’area è stata subito raggiunta dai soccorritori, dagli agenti della polizia locale, da due dirigenti comunali e dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

La più grave è una donna colpita in pieno dal tronco

La persona ferita in modo più serio è una donna che si trovava seduta sul muretto proprio sotto l’albero al momento del crollo. La pianta, con un tronco massiccio, si è spezzata all’improvviso, travolgendo la malcapitata. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale all’Angelo di Mestre, dove si trova in prognosi riservata. Secondo i paramedici del 118, il suo quadro clinico resta preoccupante. Gli altri feriti sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasferiti in diverse strutture ospedaliere del veneziano.

Nove le persone soccorse: trasportate in tre ospedali

Il bilancio ufficiale fornito dal coordinamento del 118 parla di nove persone assistite: sette feriti con traumi di diversa entità e due contusi. Le ambulanze hanno trasportato i feriti presso l’ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia centro storico, l’ospedale di Mirano e l’ospedale all’Angelo di Mestre. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento dell’albero. notizie.tiscali.it – foto Ansa