Memorandum Italia-Israele: giuristi diffidano il governo dal rinnovarlo

“Israele è un paese che viola sistematicamente i diritti umani”

L’8 giugno 2025 dovrebbe scattare, in automatico, il rinnovo quinquennale del Memorandum d’intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione militare e della difesa. Un patto firmato a Parigi nel 2003 ed entrato in vigore nel 2005, rimasto da allora in gran parte coperto da segreto militare.

Un gruppo di 10 giuristi italiani ha infatti presentato una diffida formale al governo Meloni, sollecitando l’interruzione del rinnovo automatico. Secondo i firmatari, “Il rinnovo dell’accordo rischia di violare numerosi articoli della Costituzione”. ANSA