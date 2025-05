Orsini: “Calenda ha chiesto di nuovo alla mia università di licenziarmi”

Il prof. Alessandro Orsini scrive su X: “Scuse a Calenda e ad Azione.

Calenda ha chiesto nuovamente alla mia università di licenziarmi. Spero di non deludere nessuno, ma devo scusarmi. Ho una famiglia e lo stipendio è importante. Riconosco che esprimersi in maniera adeguata quando ci rivolgiamo agli uomini delle istituzioni è doveroso.

Si può essere d’accordo o in disaccordo, ma Calenda è pur sempre un senatore. Per questo motivo, mi scuso pubblicamente con il senatore Carlo Calenda per avere scritto un post non abbastanza offensivo contro di lui e il suo partitino ridicolo senza alcun radicamento nella società costruito nei talk show. La prossima volta che scriverò un post su Calenda gli darò una mazzata metaforica talmente forte da togliergli il vizio di insultarmi nei suoi video YouTube, in televisione e sui social network con il tipico linguaggio volgare e violento da hater frustrato che lo caratterizza.

Calenda ha proposto di sconfiggere la Russia usando gli ucraini con i risultati disastrosi che abbiamo davanti agli occhi. Per non riconoscere il suo fallimento, insulta i suoi critici di continuo.

Non insegnate ai giovani la libertà.

Insegnate ai giovani il coraggio.

Il coraggio è la precondizione di tutte le libertà.

P. S. Tornerò in televisione nei prossimi giorni per parlare delle guerre. Oggi sono sul Fatto Quotidiano.”

foto da X