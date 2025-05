Protesta dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso: anziano identificato dalla polizia

Identificato dalla Polizia per aver esposto un foglio in cui ha esternato il suo disappunto al sesto giorno di permanenza nel pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, mentre era in attesa di un ricovero che tardava perché non c’era posto in reparto. È quanto accaduto a Francesco Migliorelli, pensionato, un tempo attivo nella Fisac Cgil, attualmente ricoverato nel reparto di Medicina.

“Ho raggiunto il pronto soccorso perché avevo dei disturbi. I medici hanno valutato che bisognava approfondire la mia situazione e, dunque, che fosse utile un ricovero. Il problema è stato che non c’erano posti in reparto”. Così, al sesto giorno, è scattata la protesta. Migliorelli ha esposto un foglio: “Mentre gli operatori del pronto soccorso si fanno una mazza così, sono al 6° giorno di sosta, dai al 7° giorno. Perché l’Ast non ha posti in reparto?”.

Qualcuno ha scattato una foto (qui sopra) che ha cominciato a circolare sul web, tanto che, racconta Migliorelli, “dopo un po’ sono arrivati degli agenti di Polizia che mi hanno chiesto le generalità per identificarmi. E alla sola manifestata intenzione di voler guardare tra le mie cose, ho opposto un netto diniego”. L’Ast non commenta e, a quanto se ne sa, considera la vicenda chiusa.

