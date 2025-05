Mattarella: ‘la Costituzione è tassello della convivenza europea’

BOLZANO, 24 MAG – “Il quotidiano Alto Adige ha raccontato giorno per giorno una storia, consapevole di trovarsi su un cruciale crinale, dove è stata messa alla prova la realizzazione da parte della Repubblica dei suoi principi fondanti che ci ricordano come tutti i cittadini abbiano – in Italia – pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali”.

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al giornale in occasione dell’80/o anniversario della sua fondazione.

“La tutela dei diritti delle minoranze – prosegue Mattarella – è, dunque, parte essenziale della comune cittadinanza. La nostra Costituzione ha l’orgoglio di essere tassello di quel progetto di convivenza europea che ha visto un figlio della terra trentina protagonista. L’accordo De Gasperi-Gruber è diventato un modello per il continente e anche un esempio per tanti altri territori che vedono crescere il pericolo di conflitti”.

Il presidente della Repubblica ribadisce, infine, che “la libertà e l’autonomia dell’informazione sono pietre angolari della democrazia. Suoi presupposti irrinunciabili. Oggi si affermano nuove minacce, che accompagnano le potenzialità straordinarie che la tecnologia mette a disposizione. Per i giornali e i giornalisti, per le imprese editoriali la sfida è molteplice e richiede innovazione, resilienza e coraggio. Le radici sorreggono i valori e la professionalità ne è prezioso strumento. Con questo spirito, rivolgo alla comunità del giornale, della quale i lettori sono componente preziosa, l’augurio più caloroso”, conclude Mattarella. (ANSA)