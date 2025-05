Immigrazione. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 24 maggio 2025

Immigrazione – l’Italia non è una landa desolata da popolare indiscirminatamente

I cosiddetti diritti degli avventurieri “in fuga dalla fame”, benestanti che pagano migliaia di euro per arrivare in Italia, molto spesso fingendosi profughi, non possono e non devono prevaricare i diritti e soprattutto la sicurezza del Paese che accoglie.

In questa puntata parleremo dei rischi legati all’immigrazione selvaggia e incontrollata. Nel 2000 il cardinale Biffi ci avvertiva: “Una consistente immissione di stranieri nella nostra penisola è accettabile e può riuscire anche benefica, purché ci si preoccupi seriamente di salvaguardare la fisionomia propria della nazione. L’Italia non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali, senza una inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare indiscriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umanesimo e di civiltà che non deve andare perduto. […]

Gli islamici – nella stragrande maggioranza e con qualche eccezione – vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra “umanità”, individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più prezioso, di più “laicamente” irrinunciabile: più o meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente “diversi”, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro.”