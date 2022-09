Editori europei: Media Freedom Act UE è minaccia alla libertà di stampa

BRUXELLES “Alla luce della pubblicazione della proposta di Legge europea sulla libertà dei media (EMFA), EMMA ed ENPA notano con sgomento che la Commissione Europea ha scelto di avanzare una proposta che mina i principi fondamentali della libertà di stampa, senza prendere in considerazione le preoccupazioni fondamentali sollevate dagli editori della stampa”.

Lo si legge in una nota diffusa dalle organizzazioni. “La stampa libera e indipendente è stata storicamente esclusa dalla sorveglianza regolamentare delle autorità dei media, come riconoscimento della sua funzione democratica e del diritto fondamentale all’informazione. Inoltre, i Trattati dell’Ue lasciano la politica della stampa e dei media in generale agli Stati membri, il che consente di adottare norme differenziate in base alle caratteristiche di ciascun mercato nazionale dei media.

Non vediamo alcuna ragione o giustificazione per armonizzare ulteriormente la legislazione sui media a livello europeo e per porre, per la prima volta, la stampa di carta e digitale sotto la supervisione normativa di un “Consiglio europeo per i servizi di media” con il coinvolgimento della Commissione europea. Solo questo solleva forti preoccupazioni di ‘cattura politica’ dei media a scapito della libertà di stampa e della sua importanza per la democrazia”, conclude. ANSA EUROPA

