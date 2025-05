Spese militari, Rutte: “il 2% non sarà minimamente sufficiente”

“Il 2% non sarà minimamente sufficiente a raggiungere gli obiettivi di capacità che gli Alleati concorderanno presto”

(Askanews) – Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha accolto ieri il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Dick Schoof, al quartier generale della NATO. I leader hanno avuto “proficue discussioni” sull’aumento della spesa per la Difesa, sul sostegno all’Ucraina e sul prossimo Vertice Nato all’Aia. Lo rende noto l’Alleanza.

Rutte ha ringraziato i Paesi Bassi per il loro costante contributo alla difesa collettiva dell’Alleanza, svolgendo “un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell’Alleanza” nei tre domini: a terra, in cielo e in mare. Ha inoltre ringraziato il Primo Ministro per “l’eccellente collaborazione” nell’organizzazione del prossimo vertice Nato all’Aia.

Il segretario generale ha accolto con favore – proseguonno dalla Nato – gli sforzi per investire in forze terrestri modernizzate e capacità all’avanguardia, incluso lo stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per espandere l’industria della difesa olandese. Allo stesso tempo, ha esortato tutti gli Alleati a investire ancora di più, anche nell’industria della difesa e in settori correlati alla difesa come infrastrutture e resilienza. “Il 2% non sarà minimamente sufficiente a raggiungere gli obiettivi di capacità che gli Alleati concorderanno presto”, ha dichiarato Rutte.

Riguardo all’Ucraina, Rutte ha ringraziato i Paesi Bassi per la loro “impressionante” offerta di 3,5 miliardi di euro a sostegno dell’Ucraina nel 2026, inclusi 100 milioni di euro per il Pacchetto di Assistenza Globale della NATO. “I vostri contributi sottolineano chiaramente il vostro impegno a lungo termine per la sovranità e la sicurezza di Kiev. Questa è una priorità che condividiamo tutti”, ha sottolineato.