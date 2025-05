BRUXELLES, 21 MAG – “Benvenuto, caro presidente. Lei è il presidente di uno dei Paesi fondatori della nostra Unione. Oggi le diamo il benvenuto qui non solo come statista, ma anche come europeo nel cuore”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando il benvenuto con un saluto anche in italiano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al collegio dei commissari Ue. (ANSA)