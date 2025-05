Referendum, Schlein: ‘italiani ci sorprenderanno con ondata di partecipazione’

Quelli dei referendum “sono quesiti molto semplici, io penso che gli italiani possano sorprenderci con una ondata di partecipazione per dire basta alla precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e per concedere la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.

La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà alle 11,30 al presidio Rai a Roma in via Teulada 66, nell’ambito della giornata di mobilitazione “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia” indetta dal Partito democratico davanti alle sedi regionali della Rai per protestare, spiega una nota del Pd, “contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi”.

“Noi siamo gli unici che fanno discussioni vere e possono cambiare linea, va benissimo che oggi ci sia una nuova linea e che il Pd sia a favore di 5 sì ai referendum”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.”Abbiamo fatto una discussione in Direzione nazionale e non ci sono stati voti contrari, ho sempre detto che non avrei chiesto abiure a nessuno. I sondaggi dicono che c’è dove l’adesione è più alta è proprio nella nostra base, che è in grado di riconoscere quando sono stati fatti sbagli e vanno corretti”, ha spiegato la segretaria del Pd. (Adnkronos)