Insediamento Leone XIV, ci saranno anche Zelensky e von der Leyen

Oltre 150 le delegazioni parteciperanno alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, domenica alle 10 in piazza San Pietro

La lista ufficiale dei presenti conferma che ci sarà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenskya, dal capo dell’ufficio di presidenza Andriy Yermak e dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha. Per gli Stati Uniti, confermata la presenza del vice presidente JD Vance e del segretario di Stato Marco Rubio, accompagnati dalle mogli. Ci saranno anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola

Non risulta invece la presenza né del presidente francese Emmanuel Macron, né del premier britannico Keir Starmer: secondo l’elenco, la delegazione della Francia sarà guidata dal premier François Bayrou e includerà la minitra dell’Istruzione Elisabeth Borne (ex premier), mentre in quella del Regno Unito ci saranno il principe Edoardo e la vicepremier Angela Rayner, nonché il ministro degli Esteri David Lammy. Dalla Spagna re Felipe, la regina Letizia e la vicepremier Maria Jesus Montero.

Fra i capi di governo ci saranno il cancelliere tedesco Friedrich Merz e quello dell’Austria Christian Stocker, come anche il premier dell’Olanda Dick Schoof e quello di Malta Robert Abela. Per Polonia e Portogallo presenzieranno invece i presidenti, rispettivamente Andrzej Duda e Marcelo Rebelo de Souza. tgcom24.mediaset.it