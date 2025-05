Garlasco, verrà prelevato il Dna anche alle gemelle Cappa

A Pavia è il giorno dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco per dare il via alla maxi consulenza genetica sulle tracce di materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Saranno acquisiti anche i Dna delle gemelle Cappa, di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, di Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, tutti e tre amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, oltre a quelli del medico legale e di inquirenti e investigatori della prima inchiesta. Lo ha deciso il gip, conferendo l’incarico ai periti per il maxi incidente probatorio su tutte le analisi genetiche. L’estensione dei prelievi a queste persone, tutte non indagate, servirà alle comparazioni con le tracce che saranno repertate.

“La prossima udienza per l’incidente probatorio è stata fissata per il 24 ottobre”. Lo ha detto l’avvocato Angela Taccia, che insieme a Massimo Lovati difende Andrea Sempio. A partire ire dal 17 giugno i periti del gip Denise Albani e Domenico Marchigiani inizieranno le operazioni peritali.

Legale di Stasi: “Ci aspettiamo che questa indagine riscriva la storia”

“Oggi è una tappa importante ma ce ne saranno altre, anche d’indagine. Noi vogliamo osservare questa inchiesta ancora per molto tempo. L’ipotesi di una revisione in caso di novità per noi è al momento in secondo piano”. Così l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, in Procura a Pavia. “Vedo che gli inquirenti hanno grande determinazione – ha aggiunto -. Noi ci aspettiamo che questa indagine possa riscrivere questa storia”.

Legale dei Poggi: “Siamo per la verità che è già stata accertata”

“È chiaro che noi siamo per la verità che è già stata accertata, non ci opponiamo agli accertamenti che devono farsi anche perché non potremmo farlo – è stato il commento dell’avvocato della famiglia di Chiara Poggi, Gian Luigi Tizzoni -. Speriamo solo che tutto venga letto assieme a quello che è stato fatto prima altrimenti sarebbero dei lavori inutili”.

