Cesena, aggredito a colpi di tenaglia da uno straniero: morto 58enne

A Cesena, Roberto Donini, 58 anni, è morto una settimana dopo essere stato picchiato in un parco mentre difendeva la compagna, Alessia Porcelli, durante una lite con Tarek Amida Giuma, 30enne (nigeriano) senza fissa dimora. Giuma, già noto alle forze dell’ordine, era accusato dalla donna di averle rubato il cellulare venti giorni prima. Durante il confronto, l’uomo ha spinto la donna a terra; Donini è intervenuto ma è stato aggredito, anche con una grossa tenaglia, e preso a calci mentre era a terra.

Portato in ospedale, è stato dimesso con prognosi di sette giorni. Nei giorni successivi, le sue condizioni si sono aggravate fino al ricovero per forti dolori e una sospetta frattura pancreatica. Donini è morto all’alba del lunedì successivo. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio: l’autopsia dovrà chiarire se la morte è legata al pestaggio o a una patologia tumorale preesistente.

