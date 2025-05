Prof. Sinagra: quattro sciamannati a Leopoli

di Augusto Sinagra – SIAMO ALLA TRAGICOMMEDIA

Nello stesso giorno del 9 maggio festa della vittoria della Russia sul nazismo, il comico di Kiev ha promosso una riunione a Leopoli con un pò di suoi amici della UE prendendo a pretesto il fatto che il 9 maggio 1950 il Ministro Robert Schuman fece la prima dichiarazione che poi, con Italia e Germania (De Gasperi e Adenauer), Belgio, Olanda e Lussemburgo, portarono alla creazione della CECA, della CEE, CE e UE. Un patetico tentativo di fare una controfesta rispetto a quella di Mosca.

La cosa divertente è che questa banda di amici del “Bar sport” ha proposto la creazione di un Tribunale Speciale per giudicare i crimini di guerra commessi da Putin e dalla Federazione Russa.

Ora c’è che i Tribunali speciali di questo tipo (a competenza generale o speciale) possono essere creati solo dall’ONU e non da quattro sciamannati che si riuniscono per una ricorrenza priva di reale significato nell’attualità.

Se fosse come vorrebbe il noto cocainomane, anche un’assemblea condominiale potrebbe creare un suo Tribunale speciale per i crimini condominiali. In realtà, siamo a quel livello.

I quattro sciamannati riuniti a Leopoli, privi del senso della vergogna, hanno dato ulteriore prova della strumentalità delle stupidaggini che decidono e della loro volontà guerrafondaia, ma sempre che a morire in guerra ci vadano gli altri e gli ucraini per primi. Il comico ucraino questo lo sa bene e se ne fotte della sua stessa gente.

Gli sciamannati di Leopoli hanno dimenticato i crimini commessi con il loro appoggio dagli ucraini: l’indegno Porošenko messo a fare il Presidente dopo il colpo di Stato organizzato dagli USA a Kiev, dichiarava pubblicamente e senza vergogna che i russofoni del Donbass dovevano rimanere privi di assistenza sanitaria, di scuole, di ospedali, privati di ogni diritto civile e politico e vivere nella totale emarginazione quasi come in un lebbrosario.

Seguì il noto cocainomane che quando ancora suonava il pianoforte nei modi che conosciamo, nelle sue squallide rappresentazioni teatrali rideva per la privazione totale dell’accesso all’acqua da parte degli abitanti della Crimea.

Non poteva essere che lui il degno successore di Porošenko.

E poi chi giudicherà i criminali ucraini che dal 2014 al 2022 hanno continuativamente bombardato le popolazioni civili del Donbass, provocando morte e distruzione?

Chi giudicherà i nazisti ucraini che a Odessa bruciarono vive decine di persone che, per sfuggire alle loro violenze, si erano rifugiate nel Palazzo dei Sindacati.

Tutto ciò non deve stupire: l’Ucraina ha elevato agli onori di “Eroe Nazionale” quello sporco assassino e nazista di Stefan Bandera responsabile dello sterminio di migliaia di ebrei ucraini.

Questa è la gente sostenuta da Ursula Arbrecht coniugata Von der Leyen e discendente di capi nazisti, da Macron o Starmer (due personaggi in cerca d’autore, come direbbe Luigi Pirandello) e da esponenti di altri Stati che se non hanno perso il senno, hanno certamente perso il senso della vergogna e del ridicolo.

prof. AUGUSTO SINAGRA