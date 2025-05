Zelensky: ‘non garantisco sicurezza dei leader alla parata di Mosca’

KIEV, 03 MAG – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di “non poter garantire la sicurezza” dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la parata per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio.

“Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi o esplosioni, per poi accusare noi”.

Parlando con dei giornalisti, Zelensky ha anche detto che “non intende giocare, creando un’atmosfera piacevole per permettere a Putin di uscire dall’isolamento il 9 maggio”, e ha rilanciato la proposta di 30 giorni di tregua. Quest’anno, si prevede che i leader di circa 20 Paesi saranno ospiti di Vladimir Putin per la parata della vittoria, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, quello brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oltre a quelli dei tradizionali alleati di Mosca, come il Kazakistan, la Bielorussia, Cuba e il Venezuela. (ANSA)