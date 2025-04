“Ursula von der Leyen nel corso degli anni ha affrontato sfide geopolitiche impossibili, ma lo ha fatto con forza, grazia e determinazione. Grazie per aver difeso noi, e l’Europa”.

Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metosla, parlando al congresso del Ppe in corso a Valencia. “Grazie anche a te Manfred per essere sempre stato lì per tutti noi, anche quando il momento era difficile”, ha detto Metsola rivolgendosi al presidente del Ppe. ANSA