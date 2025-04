Milano, violenza sessuale sulle pazienti: medico condannato a 6 anni

Un medico è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano per violenza sessuale aggravata

Il medico infettivologo, accusato di aver abusato di quattro giovani pazienti durante le visite mediche, ha ricevuto una pena di sei anni di reclusione con rito abbreviato. La pm Alessia Menegazzo aveva chiesto per lui 4 anni e 8 mesi. Lo ha deciso la gup Fiammetta Modica che ha assolto il 45enne per altre due violenze che sarebbero avvenute durante visite domiciliari.

All’epoca dei presunti abusi Marco D’Annunzio lavorava al Centro per le malattie a trasmissione sessuale del Policlinico con sede in viale Jenner. Le motivazioni della sentenza verranno rese note entro 90 giorni.

Gli abusi

Secondo la testimonianza di una delle vittime, prima del presunto stupro il medico avrebbe pronunciato parole indicibili: “Sei la mia schiava, l’ho capito fin dall’inizio”. L’infettivologo avrebbe sfruttato il suo ruolo per conquistare la fiducia delle pazienti. D’Annunzio avrebbe anche chiesto ad almeno una delle pazienti di avere foto delle sue parti intime. Le giovani donne avrebbero avuto paura di denunciare in diversi casi perché intimorite di non essere ritenute credibili data la posizione privilegiata del medico.

www.milanotoday.it