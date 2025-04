Von der Leyen, accordi commerciali di alto livello con gli Emirati

L’Unione Europea ed Emirati Arabi Uniti avvieranno dei negoziati per un accordo di libero scambio. È quanto emerso da un colloquio telefonico tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati. Von der Leyen ha sottolineato la solida esperienza dell’Unione europea nel raggiungimento di accordi commerciali di alto livello e nella costruzione di partenariati basati sul libero scambio e sul reciproco vantaggio.

In questo spirito, i prossimi negoziati si concentreranno sulla liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e investimenti, approfondendo anche la cooperazione in settori strategici come le energie rinnovabili, l’idrogeno verde e le materie prime essenziali. La Presidente von der Leyen ha espresso fiducia nella capacità di entrambe le parti di procedere con rapidità e ambizione. Il Commissario europeo Maros Sefcovic tornerà presto negli Emirati Arabi Uniti per proseguire i colloqui. Per la Commissione raggiungere un accordo moderno e ambizioso non solo rafforzerà le relazioni tra UE ed Emirati Arabi Uniti, ma contribuirà anche a una più ampia prosperità regionale. ITALPRESS