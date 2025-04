Roma, sgomberato campo nomadi presso cimitero del Verano

Undici roulotte, cinque camper e quattro auto sono state rimosse da sotto alle mura perimetrali del cimitero monumentale del Verano

L’accampamento è stato sgomberato su ordinanza del questore di Roma. Il blitz è scattato ieri 15 aprile – sulla circonvallazione Tiburtina, prima del ponte della Tiburtina che collega i quartieri di San Lorenzo e Casal Bertone. Al loro interno, sono state trovate complessivamente 29 persone, tutte provenienti dai paesi dell’est. Tra loro, era presente anche un nucleo familiare con un minore, a cui è stata fornita l’assistenza necessaria dai Servizi sociali del comune di Roma.

Sgombero roulotte al Verano

Decine gli agenti che – assieme al personale Ama – si sono presentati sulla strada che dalla via Tiburtina porta alla rampa della tangenziale Est, poco distante dal Sacrario Militare del cimitero monumentale. Gli agenti della polizia del commissariato San Lorenzo, in collaborazione con polizia stradale, polizia ferroviaria, volanti, reparto mobile, carabinieri, polizia locale Roma Capitale dei gruppi II Sapienza, IV Tiburtino e Nae, hanno svolto un servizio per restituire alla cittadinanza il parcheggio del cimitero divenuto, nel tempo, una sorta di rifugio per senza fissa dimora che “abitavano” in camper e roulotte fatiscenti.

La favelas sulla circonvallazione Tiburtina

Nove mezzi sono portati fuori dall’area dai proprietari. Dei restanti 11, per 7 è stata avviata la procedura di demolizione. Gli altri 4, invece, sono stati affidati al deposito giudiziario. Complessivamente sono state contestate 10 infrazioni al codice della strada.

Bonifica dell’area

Personale dell’Ama ha poi proceduto a un’operazione di pulizia e sanificazione dell’area rimuovendo più di 10 furgoni di ciarpame e masserizie nonché 17 bombole di gas destinate all’uso domestico e pericolosamente stipate tra camper e roulotte.

