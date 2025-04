Parigi: “asfissiare l’economia russa”

LUSSEMBURGO, 14 APR – “L’Ue approvi ora sanzioni pesanti per asfissiare l’economia russa e credo che gli Usa, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili, che sono pronte, per forzare Putin la tavolo della pace”. Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia.

Kallas: ‘serve massima pressione sulla Russia’

“Chi vuole che le uccisioni finiscano in Ucraina deve mettere massima pressione sulla Russia”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas in Lussemburgo, alludendo alle parole di Donald Trump. “In un mese di tregua senza condizioni accettata dall’Ucraina ma non dalla Russia abbiamo visti i civili uccisi”, ha aggiunto precisando che servono più aiuti militari per permettere a Kiev di difendersi. “La mia iniziativa sulle munizioni è completa per due terzi”. (ANSA).