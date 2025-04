STOP RIARM EUROPE: manifestazione sabato 12 aprile a Padova

STOP RIARM EUROPE – 800 MILIARDI PER LE ARMI – IL POPOLO NON È IN GUERRA!

MANIFESTAZIONE PADOVA SABATO 12 APRILE

ORE 14.30 Piazzale Mazzini – ORE 15.00 Corteo

⭕️SANITÀ DISTRUTTA

37 miliardi tagliati. Ospedali chiusi, medici stremati. E ora ci preparano alla guerra

⭕️SCUOLA E RICERCA ABBANDONATE

10 miliardi tagliati alla scuola. Ricerca affamata. Ma miliardi per missili e carri armati.

⭕️SICUREZZA SENZA RISORSE

Polizia senza fondi. Infrastrutture al collasso.

Delinquenza senza controllo

⭕️PENSIONI DA FAME

600 euro al mese per gli anziani. Ma vitalizi e jet privati per chi decide.

⭕️STIPENDI MISERI

Siamo tra i peggio pagati d’Europa. Precari, sfruttati, dimenticati

⭕️SPRECHI OVUNQUE

Auto blu, consulenze d’oro, opere mai finite

⭕️ I SOLDI CI SONO MA NON PER IL POPOLO

Li trovano per la guerra, mai per i cittadini.

⭕️Nessun partito ci salverà

I politici tacciono.

Solo il popolo può fermare questa politica di basso livello !!!

Altro che politici aristotelici: questi sono peripatetici, e il paese lo svendono un pezzo alla volta.

Cari politici il 12 Aprile vi faremo trovare 800 miliardi di …

Vi aspettiamo in Piazza a Padova , metteteci la faccia !

COMUNICATO STAMPA