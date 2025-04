UE: dazi agli Usa dal 15 aprile

L’Ue approva la ‘risposta’ ai dazi di Donald Trump e vara le misure nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati membri dell’Ue riuniti nel comitato Strumenti di difesa commerciale hanno votato a favore della proposta della Commissione Europea di introdurre contromisure commerciali contro gli Usa, in risposta alla decisione di reimporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Ue, comunica la Commissione.

L’Ungheria ha reso noto il suo voto negativo, che è però ininfluente nella procedura della comitatologia (comitology). Per l’Ue i dazi statunitensi sono “ingiustificati e dannosi”, provocando danni economici a entrambe le parti e all’economia globale. L’Ue ha espresso la sua “netta preferenza” per la ricerca di soluzioni negoziate con gli Stati Uniti, che siano “equilibrate” e “reciprocamente vantaggiose”.

Una volta concluse le procedure interne della Commissione e pubblicato l’atto di esecuzione, le contromisure entreranno in vigore. I dazi su una serie di prodotti americani inizieranno a essere riscossi a partire dal 15 aprile. Queste contromisure “possono essere sospese in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata equa ed equilibrata”.

Quali prodotti americani sono colpiti

Le nuove liste riprendono, ad eccezione del whisky e del bourbon, le categorie già colpite dalle misure di riequilibrio adottate nel 2018 (poi sospese nel 2021), aggiungendo una serie di beni più estesa, per via dell’aumento e dell’ampliamento dei dazi Usa sulla siderurgia e la metallurgia entrati in vigore il 12 marzo scorso.

La lista nell’Annex I coincide, con l’eccezione del bourbon e del whisky, con i prodotti già daziati dall’Ue con le misure di riequilibrio del 2018. L’Annex II include il secondo gruppo di prodotti inserito per controbilanciare l’aumento dei dazi sull’alluminio primario dal 10% (2018) al 25% (2025). Gli Annex III e IV rispondono all’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure ai prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio.

I prodotti che rientrano nell’Annex I (riso, cereali, frutta, succhi di frutta, tabacco, sigari, olii, carta, tessuti, abbigliamento, calzature, ceramiche, vetro, materassi, materiali di arredo, natanti per la pesca eccetera) saranno daziati già a partire dal 15 aprile prossimo, mentre le tariffe doganali sulle categorie merceologiche incluse negli allegati II e III saranno applicate dal 16 maggio.

L’Annex IV (mandorle e semi di soia), infine, sarà applicabile dal 1 dicembre, differendo l’entrata in vigore per non compromettere il raccolto di questi prodotti, dare il tempo ai nostri agricoltori di individuare nuovi fornitori e dare un altro segnale di apertura al negoziato con Washington. Adnkronos