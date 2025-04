Torino, Rom incendia camper con a bordo sorella e nipotina

I carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno arrestato un uomo di 42 anni che, nella tarda serata dello scorso 14 febbraio, avrebbe appiccato il fuoco al camper in cui dormivano la sorella e la nipotina di sei anni. L’uomo avrebbe agito con almeno altre due persone, ancora da identificare. Il mezzo era parcheggiato nella zona tra corso Taranto e via Mascagni. L’episodio sembra riconducibile alla faida tra famiglie rom scoppiata in quei giorni nella zona nord della città.

Incendia il camper con a bordo sorella e nipotina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo un litigio scoppiato tra componenti appartenenti a due famiglie rom in forte contrapposizione durante una precedente festa nuziale, l’interessato sarebbe andato con altri complici nell’area di parcheggio del mezzo nel quale viveva la famiglia antagonista, tra i quali ci sarebbero state proprio la sorella e la nipote dell’uomo.

