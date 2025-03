“Condotta indecente”, UEFA indaga su Vinicius, Rüdiger, Mbappé e Ceballos

L’Uefa sta indagando sui comportamenti di Vinicius Jr, Rüdiger, Mbappé e Ceballos durante e dopo la partita di Champions tra Atletico Madrid e Real Madrid. I giocatori sono accusati di gesti provocatori nei confronti dei tifosi avversari. Le sanzioni possibili variano da una multa a una potenziale squalifica, a seconda della gravità delle violazioni del regolamento disciplinare.

L’Uefa ha comunicato l’avvio di un’indagine su alcuni giocatori del Real Madrid per una possibile violazione del Regolamento Disciplinare Uefa. L’inchiesta riguarda gli eventi della gara di ritorno degli ottavi di finale tra Atletico Madrid e Real Madrid, giocata allo stadio Metropolitano di Madrid.

“Un ispettore di etica e disciplina della Uefa è stato designato per indagare sulle accuse di condotta indecente da parte dei giocatori del Real Madrid (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita di ottavi di finale della Champions League tra il Atlético e Real”

I capi d’imputazione

Secondo “Marca” sono questi i gesti finiti nel mirino dell’indagine partita dall’UEFA.

Antonio Rüdiger: il gesto di “tagliare il collo” indirizzato ai tifosi dell’Atletico.

Vinicius Jr: per le provocazioni ripetute in vari momenti verso il pubblico avversario, facendo riferimento alle Champions vinte dal Real Madrid rispetto a quelle dell’Atletico.

Dani Ceballos: nonostante non fosse sceso in campo, ha rivolto diversi gesti verso le tribune.

Kylian Mbappé: avrebbe toccato le parti intime davanti ai tifosi dell’Atletico.

