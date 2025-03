GB, Starmer: “le spade ninja saranno vietate”

“Confermato: le spade ninja saranno vietate entro l’estate. Quando promettiamo un’azione, la agiamo.

I crimini legati all’uso dei coltelli hanno raggiunto livelli epidemici e stanno rovinando vite in tutta la Gran Bretagna.

In qualità di Primo Ministro, interverrò una volta per tutte contro la vendita di queste armi letali.

Quando annuncio un ban, anche tu verrai bannato.”

Lo scrive su X Keir Starmer, Primo Ministro del Regno Unito

Confirmed: Ninja swords will be banned by this summer.

When we promise action we take it. https://t.co/gjJEQIMI10

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 27, 2025